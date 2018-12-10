Уткин раскритиковал игру «Зенита» и тренерскую работу Семака

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Российский журналист Василий Уткин прокомментировал матч петербургского «Зенита» против казанского «Рубина» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Эксперт недоволен тренерской работой наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

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«Рубин» без всех стоящих игроков, с никому ненужным Байрамяном, отданным «Ростовом» даром, с половиной состава дебютантов, через час игры силы кончились — «Рубин» бьет «Зенит» на его поле. Единственный гол «Зенит» забивает с пенальти. Никаких претензий — просто больше нет ничего. В навале последних минут против изможденного соперника единственный логичный момент, когда Заболотный встает на пути мяча, летящего, возможно, в ворота «Рубина». Сергей Семак — очень симпатичный человек, но команда так ужасно не играла ни с Манчини, ни с Луческу», — поделился мнением Уткин в своем телеграм-канале.

Встреча завершилась победой казанцев со счетом 2:1.

Ранее Семак высказался относительно выступлений команды в прошедшей части сезона.