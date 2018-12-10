Чемпионка ОИ не считает победу пары из США в финале Гран-при честной

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Олимпийская чемпионка Татьяна Бестемьянова прокомментировала выступление фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова среди танцевальных пар в финале Гран-при в Ванкувере, передают «Известия».

Спортсменка выразила недовольство судейством на соревновании.

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«Поздравляю Синицину и Кацалапова с медалью, которых у нас действительно давно не было. Они отлично сделали свою работы и при небольшом везении могли претендовать и на золото, но американский дуэт получил такие высокие баллы за «выслугу лет»», — подчеркнула Бестемьянова.

Российская пара завоевала серебро, набрав 124,04 балла. Одержали победу американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью с 205,35 баллами.

Ранее Алина Загитова высказалась относительно проигрыша в финале Гран-при.