Эксперт: «Зенит» может не доехать до чемпионства

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал матч петербургского «Зенита» против казанского «Рубина» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Встреча 9 декабря завершилась проигрышем сине-бело-голубых со счетом 1:2. Это поражение стало для петербургского клуба вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.

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«С «Зенитом» явно что-то не то происходит… Игры совсем не видно… Так можно не доехать до чемпионства…», — поделился мнением Сафонов в своем твиттере.

Несмотря на неудачные матчи, «Зенит» завершил первую часть сезона в статусе лидера чемпионата России.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак высказался относительно выступлений команды в прошедшей части сезона.