Глава «Уфы» выразил недовольство судейством матча с «Краснодаром»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Советский спорт».

Глава клуба остался недоволен работой судейской бригады.

«Игру оцениваю хорошо. Ребята отдались по полной и играли в хороший футбол. Играть в Краснодаре тяжело всем. У меня мало бывает вопросов, но скажу, что такое судейство… В моем понимании, сегодня целенаправленно все трактовалось в одну сторону. Это, наверное, из-за того, что до этого с «Краснодаром» по-другому поступали, решили на «Уфе» отыграться. Это неприятный момент», — подчеркнул Газизов.

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Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно выступлений команды в прошедшей первой части сезона.