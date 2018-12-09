Кокорин и Мамаев написали письмо из СИЗО
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под заключением в следственном изоляторе «Бутырка», ответил на письмо журналистов, сообщает сайт kp.ru.
Футболист вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным подозревается в избиении трех человек.
«У меня все хорошо. Спасибо большое за письмо! Здоровье тоже хорошо, а тренировок достаточно в целом. Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Все рано или поздно закончится», — написал Мамаев.
«Да все нормально, спасибо за письмо», — добавил Кокорин.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. 5 декабря Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения. Футболисты оставлены под стражей до 8 февраля.
Ранее сообщалось, что отцу Мамаева стыдно за скандал с сыном.