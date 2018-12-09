Россияне выиграли общий зачет финала Гран-при

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Российские спортсмены выиграли общий зачет финального этапа Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает «Советский спорт».

На взрослом уровне россияне завоевали четыре медали — две серебряных и две бронзовых. Еще 10 наград — три золотых, четыре серебряных, три бронзовых — россияне выиграли в финале юниорского Гран-при. Это наилучший результат среди всех сборных. Второе место у японских спортсменов, завоевавших по одной медали разного достоинства. Два золота выиграли спортсмены из США. По одной награде у Канады (золото), Китая (серебро), Южной Кореи и Италии (бронза).

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На финальном этапе Гран-при 2017 года россияне также первенствовали в общем зачете, завоевав десять медалей.

Ранее сообщалось, что проигрыш в короткой программе мотивировал Мишину и Галлямова.