Россияне выиграли общий зачет финала Гран-при
Российские спортсмены выиграли общий зачет финального этапа Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает «Советский спорт».
На взрослом уровне россияне завоевали четыре медали — две серебряных и две бронзовых. Еще 10 наград — три золотых, четыре серебряных, три бронзовых — россияне выиграли в финале юниорского Гран-при. Это наилучший результат среди всех сборных. Второе место у японских спортсменов, завоевавших по одной медали разного достоинства. Два золота выиграли спортсмены из США. По одной награде у Канады (золото), Китая (серебро), Южной Кореи и Италии (бронза).
На финальном этапе Гран-при 2017 года россияне также первенствовали в общем зачете, завоевав десять медалей.
Ранее сообщалось, что проигрыш в короткой программе мотивировал Мишину и Галлямова.