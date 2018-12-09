Проигрыш в финале Гран-при стал для Загитовой вторым во взрослой карьере
Накануне завершился последний день финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, сообщает «Советский спорт».
Российская фигуристка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла по суммам двух прокатов, заняла второе место. Это поражение стало для 16-летней спортсменки вторым во взрослой карьере. Первое — пятая строчка на чемпионате мира 2018 года.
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С 2017 года девушка побеждала семь раз подряд, включая чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пхенчхане.
Ранее тренер Евгений Рукавицын поделился мнением о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не попала в финал Гран-при.