Эксперт назвала «нонсенсом» оценки Степановой и Букиной

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова осталась недовольна оценками российского дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в короткой программе на этапе Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает ТАСС.

Степанова и Букин перед произвольной программой занимают четвертое место, отставая от третьего на 0,13 балла.

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«Очень сложная ситуация с техническими специалистами, они одним росчерком пера убрали Степанову с Букиным со второго места на четвертое. Есть оценки за обязательные элементы программы, и Степанова с Букиным получили за первую половину танго базовый уровень, то есть ноль. Чтобы получить такую оценку, они должны были стоять на двух ногах и вообще ничего не делать. Это нонсенс, это просто хулиганство», — сказала Бестемьянова.

Произвольную программу танцевальные пары покажут 9 декабря.

Ранее Степанова и Букин прокомментировали итоги короткой программы.