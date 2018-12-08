«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче российской премьер-лиги

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В матче 17-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Ростов» со счетом 1:0, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч на 11-й минуте с пенальти провел румынский хавбек Пауль Антон. Отметим, что в матче было показано четыре красных карточки, в том числе главному тренеру гостей Валерию Карпину. «Газета.ру» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Россия. Премьер-лига. 17-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0

Гол: 1:0 — Антон, 11 (пенальти)

Удаления: Корниленко, 44 — Сигурдссон, 82; Гацкан, 86.

«Ростов» не может победить в чемпионате с 27 октября.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ювентуса» и «Манчестер Сити» может перейти в «Крылья».