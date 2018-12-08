Уайлдеру и Фьюри разрешено провести повторный бой

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Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) проголосовало за проведение повторного боя чемпиона в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, сообщает «Советский спорт».

Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

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«Совет управляющих Всемирного боксерского совета единогласно решил санкционировать повторный поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и претендентом Тайсоном Фьюри. Они не только подарили миру один из лучших боев за последнее время, но и образцово повели себя после поединка. У болельщиков большой интерес к реваншу», — приводит слова главы WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

Пока неизвестно где и когда встретятся Фьюри и Уайлдер. Оба спортсмена не знают поражений на профессиональном ринге. Уайлдер одержал 39 побед при одной ничьей, у Фьюри — 27 побед и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может встретиться с Мейвезером в Грозном.