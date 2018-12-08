Синицина и Кацалапов занимают третье место после короткой программы

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Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью выиграли короткую программу на соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Гран-при, сообщает «Советский спорт».

Победители получили от судей 80,53 балла. Второе место у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали третьими. Александра Степанова с Иван Букин показали четвертый результат, а еще один российский дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — заняли пятое место. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.

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Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)

Танцы на льду. Короткая программа

1 .Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США) — 80,53

2. Шарлен Гиньяр / Марко Фабри (Италия) — 78,30

3. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 77,33

4. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 77,20

5. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) — 72,98

6. Кэтлин Хавайек / Жан-Люк Бэйкер (США) — 71,33.

Ранее сообщалось, что российская пара выиграла финал юниорского Гран-при.