Кокорин и Мамаев смогут отпраздновать Новый год в СИЗО

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 31 декабря смогут устроить небольшое застолье в СИЗО, передает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. 5 декабря суд решил продлить арест футболистов еще на два месяца до 8 февраля.

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«Да, но только по отдельности. В своих камерах, с сокамерниками. Понятно, что все стараются готовить новогодний стол, несмотря на то, что находятся в местах принудительного содержания», — заявил Мельников.

Ранее Кокорин ответил на вопрос о желании раскаяться.