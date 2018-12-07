Адвокат жены Глушакова рассказал о ходе бракоразводного процесса

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Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал слухи, что полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил на свою супругу в полицию, информирует Sport24.

По словам юриста, футболист подошел к бракоразводному процессу «креативно».

«Пока у меня нет информации о том, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве, но я этому не удивлюсь. Это может быть правдой. К сожалению, у меня есть данные, что Денис все-таки пытается прибегать к, как ему кажется, креативным подходам к разводу и разделу имущества. Изначально пытался дело перетянуть в Миллерово. Суд даже принял дело к рассмотрению, но после негодования общественности дело было отправлено в Москву. Я уже понял по ряду других дел, что футболисты — креативные ребята. Но я уверен, что нам удастся заставить закон работать по семейному законодательству», — сказал Жорин.

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Денис и Дарья Глушаковы разводятся с осени 2018 года после восьми лет в браке.

Ранее жена Мамаева наняла специалиста по разделу имущества.