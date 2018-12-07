Не все футболисты «Зенита» смогут сыграть против «Рубина»
Ряд игроков петербургского «Зенита» могут пропустить матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Советский спорт».
Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после открытой тренировки команды.
«Проблемы всегда существуют, надеюсь, они несерьезные. Есть игроки, чье участие в матче под вопросом. К сожалению, поездка в Тулу не сложилась для нас удачно. Но будем готовиться к следующей игре. Катастрофы никакой нет», — сказал Семак.
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На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка.
Ранее сообщалось, что в команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду.