Не все футболисты «Зенита» смогут сыграть против «Рубина»

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Ряд игроков петербургского «Зенита» могут пропустить матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Советский спорт».

Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после открытой тренировки команды.

«Проблемы всегда существуют, надеюсь, они несерьезные. Есть игроки, чье участие в матче под вопросом. К сожалению, поездка в Тулу не сложилась для нас удачно. Но будем готовиться к следующей игре. Катастрофы никакой нет», — сказал Семак.

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На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка.

Ранее сообщалось, что в команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду.