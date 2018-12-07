Бестемьянова советует забыть о противостоянии Медведевой и Загитовой

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала японку Рику Кихиру новой звездой женского фигурного катания, сообщает «Советский спорт».

В короткой программе финала Гран-при 16-летняя Кихира установила новый мировой рекорд, побив достижение россиянки Алины Загитовой.

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«Сегодня нужно говорить о рождении новой звезды. Это Рика Кихира. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках. Скоро разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой можно будет завершать. На первые роли выходит Кихира», — прогнозирует Бестемьянова.

На данный момент Кихира занимает 25-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Лидирует Евгения Медведева, третье место у Алины Загитовой.

Ранее сообщалось, что Кихира удивлена мировым рекордом в короткой программе.