Адвокат Мамаева назвал незаконным решение суда продлить арест игроку

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда продлить арест его подзащитному.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения хавбека, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

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«Факт остается фактом, что большинство решений, которые были приняты в рамках дела, полностью являются незаконными и необоснованными. Возможно, публичность дела какое-то влияние оказывает. И конкретные лица, участвующие в принятии решений, опасаются, полагая, что их действия могут быть как-то негативно восприняты обществом. Но это неправильно.

Именно по таким публичным делам нужно действовать строго по букве закона — и к суду будет уважение, и к органам следствия. Пока такого, к сожалению, у нас не наблюдается», — цитирует Бушманова НСН.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Ранее адвокат Мамаева рассказал о дальнейших действиях защиты.