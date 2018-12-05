Мамаев оплатил операцию сотруднице «Краснодара»

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Стало известно, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оплатил операцию сотруднице клуба заграницей, сообщает «Советский спорт».

Информация стала известна из характеристики, которую клуб отправил в суд. До сегодняшнего дня такие подробности были неизвестны даже защите полузащитника.

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5 декабря в Тверском суде города Москвы проводится заседание, в ходе которого решается вопрос об изменении меры пресечения для Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката.