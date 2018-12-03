Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году
Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает «Советский спорт».
Хозяйкой соревнования официально стала Португалия.
Заключительные матчи пройдут на стадионах «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше 5–9 июня.
В эти даты встретятся Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия, которые заняли первые места в группах в Лиге А.
Также исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что Англия примет Евро-2021 среди женщин в июле, в Венгрии и Словении пройдет финальная стадия Евро-2019/21 в июне, а заключительный этап Лиги чемпионов-2018/19 по футзалу состоится в казахстанской Алмате 25-28 апреля.
Ранее исполнительный комитет УЕФА подтвердил использование системы видеоассистентов рефери (VAR) на матчах плей-офф Лиги чемпионов.