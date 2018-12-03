Эксперт назвал сборную России фаворитом отборочной группы Евро-2020

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал жеребьевку чемпионата Европы 2020 года.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова сыграет в группе I с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

«С жеребьевкой нам повезло. Мы вместе с Бельгией — главные фавориты, а остальные команды слабее. Не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами. Самое важно — обыграть остальных и спокойно забрать свою путевку в финальную часть Евро», — цитирует Мостового газета «Известия».

Жеребьевка квалификации континентального первенства прошла 2 декабря в Дублине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.