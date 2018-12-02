«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России
«Спартак» одолел «Локомотив» в столичном дерби 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
В составе победителей отметились голами на шестой минуте полузащитник Денис Глушаков, а также на 38-й нападающий Луис Адриано. Во втором тайме на 79-й минуте мяч в ворота соперников забил хавбек «железнодорожников» Джефферсон Фарфан.
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Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу красно-белых.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Глушаков забил впервые за 2018 год.
Футбол. Чемпионат России. 16-й тур
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1
Голы: 1:0 — Глушаков, 6; 2:0 — Адриано, 38; 2:1 — Фарфан, 79