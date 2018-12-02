«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России

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«Спартак» одолел «Локомотив» в столичном дерби 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

В составе победителей отметились голами на шестой минуте полузащитник Денис Глушаков, а также на 38-й нападающий Луис Адриано. Во втором тайме на 79-й минуте мяч в ворота соперников забил хавбек «железнодорожников» Джефферсон Фарфан.

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Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Глушаков забил впервые за 2018 год.

Футбол. Чемпионат России. 16-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1

Голы: 1:0 — Глушаков, 6; 2:0 — Адриано, 38; 2:1 — Фарфан, 79