Дзюба о сборной Сан-Марино: этой команде я рад всегда

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Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020, передает «Советский спорт».

Национальная команда попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

«Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

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Бельгия — жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», — цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России.

Ранее в РФС высказались об итогах жеребьевки квалификации Евро-2020.