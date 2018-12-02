Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» высказалось об интервью защитника Андрея Ещенко, передает «Советский спорт».
Ещенко дал большое интервью пресс-службе команды, в которой затронул тему конфликта с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
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«Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», — написано в твиттере «Фратрии».
Матч «Спартака» с «Локомотивом» сыграют 2 декабря в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.