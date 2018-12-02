Друга Макгрегора затравили за насмешку над Хабибом Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов посмеялся над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Лобов под видео с нарезкой тренировок другого ирландского бойца Конора Макгрегора оставил негативный комментарий в адрес Нурмагомедова.

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«Тренировка на одной ноге! Это впечатляет! Помню, как Хабиб не вышел на бой против Дональда Серроне, из-за того, что получил разрыв мениска», — написал Лобов.

В ответ на свою насмешку Лобов подвергся нападкам со стороны пользователей инстаграма.

«Лобов — хорошая груша для Макгрегора, обратку не дает», — пишет @shakhman.1.

«Причем тут Хабиб? Что за идиот ты вообще?», — соглашается с ним @haba9.

Ранее сообщалось, что американский боец Тони Фергюсон упрекнул Нурмагомедова в трусости.