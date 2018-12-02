Друга Макгрегора затравили за насмешку над Хабибом Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов посмеялся над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
Лобов под видео с нарезкой тренировок другого ирландского бойца Конора Макгрегора оставил негативный комментарий в адрес Нурмагомедова.
«Тренировка на одной ноге! Это впечатляет! Помню, как Хабиб не вышел на бой против Дональда Серроне, из-за того, что получил разрыв мениска», — написал Лобов.
В ответ на свою насмешку Лобов подвергся нападкам со стороны пользователей инстаграма.
«Лобов — хорошая груша для Макгрегора, обратку не дает», — пишет @shakhman.1.
«Причем тут Хабиб? Что за идиот ты вообще?», — соглашается с ним @haba9.
Ранее сообщалось, что американский боец Тони Фергюсон упрекнул Нурмагомедова в трусости.