Роналду установил новый рекорд «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой десятый гол в нынешнем сезоне Серии А в матче 14-го тура против «Фиорентины», сообщает «Советский спорт».
Форвард реализовал пенальти на 79-й минуте встречи.
Последний раз игроку «старой синьоры» удавалось забить десять мячей в ворота соперников в 14 дебютных матчах в чемпионате Италии в сезоне-1957/58. Это был валлийский футболист Джон Чарльз.
1 декабря туринский клуб одолел флорентийский со счетом 3:0.
Ранее форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси вышел на первое место по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.
��— JuventusFC (@juventusfc) 1 декабря 2018 г.
Prima di @Cristiano , l'ultimo "esordiente" della Juventus che aveva segnato almeno 10 reti in Serie A dopo le prime 14 partite era stato John #Charles nel 1957/58.
�� pic.twitter.com/lTrKHh4dMu