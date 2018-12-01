Роналду установил новый рекорд «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой десятый гол в нынешнем сезоне Серии А в матче 14-го тура против «Фиорентины», сообщает «Советский спорт».

Форвард реализовал пенальти на 79-й минуте встречи.

Последний раз игроку «старой синьоры» удавалось забить десять мячей в ворота соперников в 14 дебютных матчах в чемпионате Италии в сезоне-1957/58. Это был валлийский футболист Джон Чарльз.

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1 декабря туринский клуб одолел флорентийский со счетом 3:0.

Ранее форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси вышел на первое место по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.