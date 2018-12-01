Туктамышева объяснил чрезмерную активность в социальных сетях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/12056377/RIAN_3313349.HR-pic905-895x505-82728.jpg">

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей повышенной активности в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

«Чем вызвана сверхактивность в социальных сетях в нынешнем сезоне? Требованиями современной жизни. Нужно ведь не только радовать болельщиков на соревнованиях, но и постоянно напоминать о себе своим поклонникам», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».

Реклама

С 6 по 9 декабря тренер спортсменки Алексей Мишин поделился мнением о своей фигуристки в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о «фонтанирующем» идеями Мишине.