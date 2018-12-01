Туктамышева объяснил чрезмерную активность в социальных сетях
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей повышенной активности в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».
«Чем вызвана сверхактивность в социальных сетях в нынешнем сезоне? Требованиями современной жизни. Нужно ведь не только радовать болельщиков на соревнованиях, но и постоянно напоминать о себе своим поклонникам», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».
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С 6 по 9 декабря тренер спортсменки Алексей Мишин поделился мнением о своей фигуристки в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о «фонтанирующем» идеями Мишине.