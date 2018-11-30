Президент «Рапида» оценил работу стюардов в момент нападения фаната на Глушакова

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Президент австрийского «Рапида» Михаэль Краммер прокомментировал работу стюардов в момент нападения фаната Мирослава Голунова на полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«В первую очередь хотелось поблагодарить «Спартак» за отличную организацию матча и оказанное гостеприимство. Это была великолепная игра как по атмосфере, так и по накалу страстей.

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Мы не можем комментировать инцидент с выбежавшим фанатом на поле по этическим соображениям, но единственное, что хотелось бы отметить, мы остались довольны реакцией стюардов и сотрудников служб безопасности», — цитирует Краммера ТАСС.

Встреча между «Спартаком» и «Рапидом», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что напавший на Глушакова фанат получил пятилетний бан на посещение матчей.