СМИ: ФИФА ужесточит правила аренды игроков

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Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести новые ограничения для клубов на количество игроков, которые могут быть отданы в аренду, сообщает «Советский спорт».

По информации Times, поправки должны вступить в силу в сезоне-2020/21.

Изменения предусматривают возможность отдавать в аренду одновременно не более шести-восьми футболистов и ограничение в две сделки между двумя клубами в течение сезона.

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Daily Mail утверждает, что эти нововведения особенно повлияют на трансферную политику команд Английской премьер-лиги (АПЛ). Например, на данный момент на правах аренды за другие команды выступают 39 игроков лондонского «Челси», 28 игроков «Манчестер Сити».

Ожидается ужесточение лимита на количество арендованных игроков для одного клуба.

Ранее сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА.