Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест

Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы на арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает ТАСС.

Защитникам футболистов заявили об отказе на кассационные жалобы.

«Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева», — заявил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Реклама

До этого адвокаты форварда сине-бело-голубых и полузащитника «горожан» просили смягчения меры пресечения.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.