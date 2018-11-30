Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест
Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы на арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает ТАСС.
Защитникам футболистов заявили об отказе на кассационные жалобы.
«Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева», — заявил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
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До этого адвокаты форварда сине-бело-голубых и полузащитника «горожан» просили смягчения меры пресечения.
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.