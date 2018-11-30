Глушаков ответил одной фразой на вопрос о напавшем на него фанате

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о фанате, который напал на него во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида», передает «Советский спорт».

Болельщик выбежал на поле во втором тайме встречи и напал на хавбека. Отвечая на вопрос, что же произошло на поле, Глушаков ограничился лишь одной фразой.

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«Я не знаю, выбежал и выбежал», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

На фаната уже заведено административное дело, «Спартак» принял решение не пускать его на стадион.

Ранее сообщалось, что напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион.