Финал Кубка Либертадорес официально перенесен в Мадрид

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Финал Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» состоится в Мадриде, сообщает «Советский спорт».

Такое решение вынесла управляющая футболом в Южной Америке организация КОНМЕБОЛ.

Игра состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Барнабеу», где свои домашние матчи проводит мадридский «Реал».

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Стоит отметить, что фанатам обоих клубов разрешено посетить матч.

Ответная встреча финала должна была быть сыграна 24 ноября, но была перенесена из-за беспорядков, которые учинили болельщики. Фанаты «Ривер Плейта» забросали автобус с игроками «Боки Хуниорс» камнями и баллончиками со слезоточивым газом, из-за чего пострадали футболисты.

Ранее СМИ узнали место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес.