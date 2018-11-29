Болельщики «Спартака» подрались между собой во время матча с «Рапидом»
Во время матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Рапидом» (1:2) произошло несколько драк между болельщиками столичного клуба, сообщает ТАСС.
Как рассказали в правоохранительных органах, причиной ссоры между фанатами красно-белых стало отношение к капитану команды Денису Глушакову.
«Во время матча фанаты «Спартака» подрались на трибуне стадиона. Конфликт возник из-за отношения болельщиков к игроку московской команды Глушакову. В итоге дерущихся разняли», — заявил источник.
Также отмечается, что конфликт вспыхнул около клубного автобуса «Спартака». По предварительным данным, в результате эпизодов задержан один человек.
По ходу второго тайма матча на поле выбежал фанат красно-белых и попытался напасть на Глушакова.
Ранее сообщалось, что против напавшего на Глушакова фаната возбудили административное дело.