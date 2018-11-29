Кононов объяснил поражение «Спартака» провокацией напавшего на Глушакова фаната
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от «Рапида» (1:2) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы, передает Sport24.
По ходу матча на поле выбежал болельщик красно-белых и попытался атаковать капитана команды Дениса Глушакова. По мнению Кононова, этот эпизод повлиял на окончательный итог встречи.
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«Как видите, была провокация со стороны того парня, и это не прошло бесследно. Мы пропустили голы после этого инцидента», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» запустили в соцсетях флешмоб против Глушакова.