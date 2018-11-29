Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации футболистов, передает «СЭ».

«Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело – Роман Нойштедтер, который родился в России. Но когда за сборную играют бразильцы – я не вижу в этом смысла», — сказал Аршавин на «Уроке футбола», проходящем в одной из петербургских школ.

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За сборную России по футболу в последние годы дебютировал ряд легионеров, получивших российский паспорт. В их число входят бразильцы Марио Фернандес, Гилерме, Ари, а также игроки с немецкими корнями Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» поместил фотографию Аршавина на стену почета.