Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации футболистов, передает «СЭ».
«Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело – Роман Нойштедтер, который родился в России. Но когда за сборную играют бразильцы – я не вижу в этом смысла», — сказал Аршавин на «Уроке футбола», проходящем в одной из петербургских школ.
За сборную России по футболу в последние годы дебютировал ряд легионеров, получивших российский паспорт. В их число входят бразильцы Марио Фернандес, Гилерме, Ари, а также игроки с немецкими корнями Константин Рауш и Роман Нойштедтер.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» поместил фотографию Аршавина на стену почета.
Аршавин - о натурализации:— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 29 ноября 2018 г.
- Я против. За сборную России должны играть российские футболисты. А когда там играют бразильцы - я не вижу в этом смысла pic.twitter.com/VhRm4Rciuv