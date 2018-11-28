Делегация WADA посетила московскую антидопинговую лабораторию

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание лаборатории Российского антидопингового агенства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Делегация находились в московской лаборатории, где хранятся подозрительные допинг-пробы российских спортсменов.

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«Со стороны WADA есть вопросы к РУСАДА, но я их не комментирую, потому что они не относятся к нашей лаборатории. Сейчас делегация WADA не посетит новое здание, а в старом — будет. В данный момент они находятся в той лаборатории», — рассказал ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовчничий.

Предоставление доступа к данным московской лаборатории, а также передача на перепроверку всех подозрительных допинг-проб — необходимые требования, с которыми согласилось РУСАДА при восстановлении аккредитации. Если российская сторона не выполнит эти условия, то спортсмены не будут допущены к международным стартам.

Ранее адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал прибытие делегации в Москву.