Делегация WADA посетила московскую антидопинговую лабораторию
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание лаборатории Российского антидопингового агенства (РУСАДА), сообщает ТАСС.
Делегация находились в московской лаборатории, где хранятся подозрительные допинг-пробы российских спортсменов.
«Со стороны WADA есть вопросы к РУСАДА, но я их не комментирую, потому что они не относятся к нашей лаборатории. Сейчас делегация WADA не посетит новое здание, а в старом — будет. В данный момент они находятся в той лаборатории», — рассказал ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовчничий.
Предоставление доступа к данным московской лаборатории, а также передача на перепроверку всех подозрительных допинг-проб — необходимые требования, с которыми согласилось РУСАДА при восстановлении аккредитации. Если российская сторона не выполнит эти условия, то спортсмены не будут допущены к международным стартам.
Ранее адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал прибытие делегации в Москву.