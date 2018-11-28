Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари

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Стало известно, почему полузащитник мадридского «Реала» Иско не был включен в заявку на матч против итальянской «Ромы» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает «Советский спорт».

По информации AS, хавбек не был допущен до матча из-за инцидента с новым главным тренером Сантьяго Солари. Источник утверждает, что игрок «сливочных» проявил неуважение по отношению к наставнику. Подробности конфликта неизвестны.

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Несмотря на ситуацию, аргентинский специалист взял подопечного в Италию, чтобы избежать обсуждений.

Ранее Солари заявил, что отсутствие Иско — лишь «следствие спортивных факторов».