Тренер «Локомотива»: у нас нет проблем с турецкими командами

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая», передает «Советский спорт».

Матч состоится в Москве. Предыдущая встреча прошла в Турции и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

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Учли ли мы ошибки «Галатасарая» в первой игре? Мы больше учитывали свои ошибки. Мы в Лиге чемпионов мало уступали командам в плане создания моментов — их у нас достаточно. Но есть проблемы с реализацией. Поэтому мы больший акцент делали на свои действия. То же самое касается обороны — мы там допустили несколько ошибок, которые Лига чемпионов не прощает.

На теории еще посмотрим последние матчи «Галатасарая», разберем. Все это и даст подготовку к матчу.

В чем особенность и неудобство турецких команд? Каждая команда неудобна и у каждой есть свои козыри. Турецкие футболисты очень техничные, азартные и быстрые. У нас нет проблем с турецкими командами, и я не вижу здесь никакой закономерности. Это обычное противостояние. Как оно сложится — даст бог, узнаем завтра», — заявил Семин.

Ранее сообщалось, что испанская бригада обслужит матч «Локомотива» с «Галатасараем».