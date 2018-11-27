Россия сможет сыграть с Косово в квалификации к чемпионату Европы — 2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить Россию и Косово при время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает газета «Известия».
Как сообщили в пресс-службе организации, Россия по-прежнему будет разведена только с Украиной.
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«На основании решений Исполнительного комитета УЕФА, на момент проведения жеребьёвки в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Украина и Россия. Никаких других ограничений нет», — говорится в заявлении УЕФА.
Чемпионат Европы 2020 пройдет на 12 стадионах в 12 стран.
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