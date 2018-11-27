Гинер ответил на вопрос о возможной продаже ЦСКА

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал спекуляции в СМИ о том, что он может продать столичный клуб, передает «Советский спорт».

Функционер подчеркнул, что не собирается расставаться с пакетом контрольных акций красно-синих, однако не против продать их часть сильному партнеру.

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«Почему бы не иметь сильного партнера? Или из любителей футбола кто-то. Есть оценка клуба, эти деньги пойдут на развитие.

Повторюсь — я не продаю клуб. Но было бы глупостью сказать, что я буду не рад сильному партнеру, почему нет», — сказал Гинер в программе «Футбол России».

Ранее сообщалось, что ЦСКА представил ролик к матчу Лиги чемпионов в стиле «Игры престолов».