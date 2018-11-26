Экс-тренер «Ростова» отметил у «Зенита» отсутствие прежнего «запала»

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал матч команды против петербургского «Зенита» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Экс-наставник считает, что, несмотря на победу сине-бело-голубых, в их составе никто не проявил себя на поле.

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«Да выделить особо некого. Все отыграли на своем уровне. Даже Дриусси, хотя забил сам и отдал голевую, не феерил. Парень креативный, быстрый, техничный, может играть гораздо интереснее. «Зенит» вообще в последних матчах, если и побеждает, то на классе. Чувствуется, нет прежнего запала, драйва, куража», — отметил специалист.

Он назвал причины изменения в настрое петербургского клуба.

«Все-таки уже много матчей позади, футболисты устали. Нет свежести. Вспомните, как они играли в начале сезона. Не раз дожимали соперника на последних минутах — за счет настроя, желания, азарта. Просто убивали команды! Что в чемпионате, что в еврокубках. Сейчас этой искры не видно. Хотя в России «Зенит» способен брать очки и на классе. Вот для победы над «Ростовом» этого как раз хватило», — заключил Балахнин.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе команды.