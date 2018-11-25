Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

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Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба каталонского клуба, у хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Отмечается, что восстановление может занять от шести до восьми месяцев.

Алькантара получил травмы в матче 13-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.