«Крылья Советов» подадут протест в РФС на судейство в матче со «Спартаком»
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб подаст протест в Российский футбольный союз (РФС) на работу арбитров матча 15-го тура чемпионата России против московского «Спартака».
При счете 1:0 в пользу самарцев мяч попал в руку находившемуся в штрафной площади нападающему красно-белых Зе Луишу, однако главный судья Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар.
«Эпизод, связанный с игрой рукой, был ключевым в матче, повлиял на игру на 100%. Мы подадим протест в судейский комитет и департамент инспектирования на работу судей», — цитирует Шашкова ТАСС.
Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.