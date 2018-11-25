СМИ: автогоночная команда Russian Time сменит владельца и название

Российская автогоночная команды «Формула-2» Russian Time поменяет владельца и название, сообщает ТАСС.

По информации Motorsport.com, команда была продана осенью 2018 года. В ближайшее время она примет участие в тестах в Абу-Даби уже под новыми именем.

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Имя покупателя и нового главы пока неизвестно.

Напомним, что Russian Time дебютировала в чемпионате «Формула-2» в 2013 году, став чемпионом командного зачета.

25 ноября завершится сезон «Формулы-2» 2018 года в Абу-Даби, после которого и выйдет заявление Russian Time о смене владельца.

Ранее пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент после квалификации Гран-при в Абу-Даби.