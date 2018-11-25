Медведева: я признаю свою слабость на Гран-при в Гренобле

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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на заключительном этапе Гран-при во Франции, передает «РИА Новости».

Девушка высказалась относительно того, что не смогла пробиться в тройку лидеров соревнования.

«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной… Я ничего в очередной раз не буду говорить, что это было ужасно. Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове», — отметила спортсменка.

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Она поделилась эмоциями от проката.

«Да, очень сильно хотелось откатать программу качественно. Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Над телом мы поработали. Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат. Теперь настало время работать над головой. Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно все исправить. И не забывать про тело», — заключила Медведева.

Напомним, что фигуристка по итогам двух программ получила 192,81 балла и заняла четвертое место на этапе в Гренобле.

Таким образом, Медведева не смогла выйти в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки.