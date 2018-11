Хакеры взломали Instagram-аккаунт Туктамышевой и требуют с нее денег

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась на кибер-атаку на свой аккаунт в инстаграме. Также фигуристка заявила о том, что хакеры вымогают у нее деньги. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мою персональную страницу взломали. Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответит пока. Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так. Не на ту нарвался», — написала Туктамышева у себя в твиттере.

Ранее 21-летняя фигуристка рассказала о новом выученном каскаде.

My Instagram page was hacked! I'm so angry right now. I've wrote to support already but no answer from there. Maybe you know someone who can help me? I want to punish this guy, I won't leave it like this: he asked for money and intimidate me. He's messing with the wrong girl! pic.twitter.com/E1xzuWuJ2K