Часть матчей ЧМ-2022 может пройти за пределами Катара

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Некоторые матчи чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре, могут пройти за пределами страны, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, подобное развитие событий возможно в случае увеличения числа участников мундиаля с 32 до 48.

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«В Катаре есть восемь стадионов, ведется подготовка к чемпионату мира с 32 командами. Конечно, не нужно быть Альбертом Эйнштейном, чтобы понимать, что сложно организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране. Таким образом, вероятно, придется проводить дополнительные матчи за пределами этой страны. Это, конечно, создает новые сложности и трудности, которые нужно будет решать», — приводит слава главы организации The Guardian.

Ранее сообщалось, что в ФИФА пообещали сделать чемпионат мира в Катаре лучшим в истории.