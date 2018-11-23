Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» признал вину за ласкание индейки на камеру

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра объяснил свое странное видео с индейкой, передает «Советский спорт».

Перед Днем благодарения в инстаграме француза появился ролик, на котором он странным образом ведет себя с сырой индейкой: целует и шлепает тушку.

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«Вчера я опубликовал видео, и оно стало вирусным. Оно было для Дня благодарения. Кто-то посчитал его смешным, кто-то – странным, некоторым оно показалось отвратительным. Все мы разные, хвала Господу.

Я просто потискал и поцеловал мясо. Да, ласкать ножку было перебором… Это было как-то мерзко», — цитирует француза «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что Эвра не советует обедать вместе с Криштиану Роналду.