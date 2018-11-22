Госдума разрешит иностранцам въезд в Россию без визы на Евро-2020

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Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении иностранным гражданам права на въезд в страну без оформления виз для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.

В данный момент рассматривается вариант, при котором приехавшие на Евро-2020 иностранцы смогут также воспользоваться правом бесплатного проезда на различных видах транспорта в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, что игры финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых значится и Санкт-Петербург. На стадионе «Крестовский» пройдут три матча, а также одна игра четвертьфинальной стадии.