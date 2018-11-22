СМИ: «Милан» и «Интер» хотят купить хавбека ЦСКА Влашича
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может перебраться в чемпионат Италии, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Calciomercato, в Италии на хорвата претендуют сразу три топ-клуба: миланские «Интернационале» и «Милан», а также «Рома». Отмечается, что сумма сделки может составить порядка €12 млн.
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21-летний Влашич пополнил состав ЦСКА на правах годичной аренды летом этого года. У красно-синих нет права первоочередному выкупа хорвата по окончании арендного соглашения. Его контракт с «Эвертоном» действует до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Влашич назвал переход в ЦСКА своим лучшим решением.