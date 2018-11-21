Стали известны детали тренировки «Спартака» под руководством Кононова
Московский «Спартак» провел очередную тренировку под руководством нового главного тренера Олега Кононова, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы столичного клуба, 21 ноября состоялась тренировка, участие в которое принимали защитник Илья Кутепов, хавбек Роман Зобнин и нападающий Педро Роша.
Полузащитники Михаил Игнатов и Ивелин Попов работали по индивидуальной программе.
Игрок красно-белых Роман Еременко находится на восстановлении.
Первая встреча под руководством Кононова состоится 25 ноября. Это будет матч против самарских «Крыльев Советов» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд резко раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения сборной Швеции.