Российские клубы подозревают в участии в договорных матчах

Портал Football leaks опубликовал информацию об участии российских команд в договорных матчах, сообщает «Советский спорт».

По информации издания, с 2016 по 2018 год на Кипре прошли 32 матча, которые обслуживали подставные судьи. В материале отмечается, что в подозрительных товарищеских встречах приняли участие 15 клубов из России.

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В одном из них екатеринбургский «Урал» обыграл сербский «Рад» со счетом 1:0. В том матче арбитры отменили автогол российской команды и назначили сомнительный пенальти в пользу уральского клуба.

Также в участии в договорных матчах подозреваются клубы из Польши, Кипра, Сербии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдавии, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что судья встречи «Зенит» — «Динамо» Минск задержан по делу о договорных матчам.